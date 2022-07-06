6 Июля 2022 17:46

Более 30 предприятий СКО претендуют на звание «Лучший товар Казахстана»

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В региональном этапе конкурса «Лучший товар Казахстана» намерены участвовать более 30 предприятий Северо-Казахстанской области. Об этом сообщили в филиале Палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной Палаты предпринимателей, среди участников будут и новые компании, недавно вышедшие на рынок области.

«Конкурс давно приобрел статус национального бренда и является одним из самых престижных в области качества. Поэтому участие в нем – это, действительно, реальная возможность для предприятия громко заявить о себе, представив на этой выставке свою продукцию. В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 30 североказахстанских товаропроизводителей. Радует, что среди них есть не только уже известные и полюбившиеся всем бренды, но и начинающие предприниматели», – сказал директор Палаты предпринимателей области Алибек Ашметов.

Победители по трем номинациям регионального этапа представят область на республиканском уровне в Нур-Султане. Дипломанты получают право в течение четырех лет использовать эмблему конкурса в рекламных целях.

Ежегодный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» проводится по трем номинациям: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары».

В Петропавловске региональный этап состоится 10-го июля на площадке арт-центра «Qyzyljar». В этот день пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию 270-летия со дня основания города.