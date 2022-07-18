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Более 30 поездов отменяют из-за жары в Бельгии
18 Июля 2022 05:50

Более 30 поездов отменяют из-за жары в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с прогнозируемой во вторник высокой температурой воздуха железнодорожная компания Бельгии «SNCB» решила отметить более 30 внутренних рейсов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийская пресса пишет, что в начале недели в Бельгии ожидается температура около 40°C. В связи с этим, перевозчик SNCB намерен обеспечить безопасность перевозок и комфорт пассажиров.

«В результате 34 поезда планируется отменить во вторник, 19 июля, а бригады на станциях будут усилены», - сообщила транспортная компания.

Это касается поездов, которые в течение дня находятся под прямыми солнечными лучами, а также поездного оборудования, которое слишком чувствительно к сильной жаре.

«Рекомендуется проверить, ходит ли ваш поезд на нашем сайте или в приложении» - обратилась к клиентам SNCB.


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Автор:
Корреспондент
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