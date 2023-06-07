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Более 30 павлодарцев потеряли сознание от жары за два дня

Редактор:  
Ринат Дусумов
7 Июня 2023, 21:33
Более 30 павлодарцев потеряли сознание от жары за два дня Фото: pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за жаркой погоды в последние четыре дня количество вызовов «скорой» в Павлодаре перевалило за 700, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

«Наблюдается ухудшение состояния у пациентов, имеющих хронические заболевания, заболевания системы кровообращения, то есть с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, страдающих бронхиальной астмой», – перечислила заместитель руководителя областной станции «103» Ирина Мищенко.

Из-за жары люди пьют холодную воду, едят мороженное, а восприимчивость к холодным напиткам разная, поэтому количество вызовов с температурой тоже увеличилось.

«Рекомендуем без острой надобности не находиться в открытых местах, под лучами палящего солнца, закрывать голову себе и детям, придерживаться теневой стороны, всегда иметь с собой прохладную воду. И хочется сделать акцент, что именно воду, а не сладкие напитки, которые не утоляют жажду, и, наоборот, приводят к повышению уровня сахара в крови», – подчеркнула Ирина Мищенко.

Спикер заметила, что на летних каникулах особое внимание следует обратить на детей и не оставлять их без присмотра. Спасаясь от солнца, они выходят к водоёмам, начинают купаться в фонтанах. Немаловажный момент – в квартирах, где открывают настежь окна, также следует особо следить за маленькими детьми.

На улице для прогулок врачи рекомендуют выбирать первую половину дня, а также вечер после 17 часов, когда солнечные лучи теряют свою активность.


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