3 Августа 2022 09:06

Более 30 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 27 747 человек (27 498 КВИ+ и 249 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 505 пациентов, на амбулаторном уровне – 26 242 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.