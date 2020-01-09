Более 30 пьяных водителей задержали с начала года в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 30 пьяных водителей задержали с начала года в Павлодарской области, причем некоторые из них допускали подобное правонарушение неоднократно, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала 2020 года сотрудники полиции задержали больше 30 автовладельцев, которые находились за рулём в нетрезвом состоянии, но некоторые водители, не задумываясь о последствиях, игнорируя правила и закон, садятся вновь пьяными за руль авто», - проинформировали в департаменте полиции Павлодарской области.
На четверых из них заведены уголовные дела за повторное нарушение, сообщили в ведомстве.
«5 января сотрудниками роты патрульной полиции в селе Актогай задержана автомашина «Audi-80» под управлением 43-летнего местного жителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сел за руль автомобиля не только в состоянии опьянения, но и не имея на это прав», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента.
Постановлением суда он был лишён водительских прав за совершение такого же правонарушения, добавили в департаменте.
«Также 2 января полицейскими в городе Аксу, на улице Ленина, остановлена автомашина «Volkswagen Golf» под управлением 51-летнего водителя, поведение которого вызвало подозрение у полицейских. При освидетельствовании медики дали заключение, что водитель находится в состоянии опьянения», - привели ещё один пример стражи порядка.
Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за вождение в нетрезвом виде.
Фото пресс-службы ДП Павлодарской области
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