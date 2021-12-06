Более 30 пьяных водителей выявили за один день в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее за первый день ОПМ «Правопорядок» выявлено свыше 300 административных правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе УП сообщили, что в целях обеспечения общественного порядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах на территории города в период с 5 по 11 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

«За первый день профилактического мероприятия полицейскими раскрыто три ранее совершенных преступлений, задержаны двое уголовных преступников, находящихся в розыске. Выявлено около 309 административных правонарушений, в том числе 50 фактов мелкого хулиганства, 59 фактов распития спиртных напитков или появления в общественном месте в пьяном виде, 68 нарушений правил проживания в РК, 36 фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения», — пояснили в пресс-службе УП.

Отметим, что в период ОПМ «Правопорядок» сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий, обращают особое внимание на обеспечение правопорядка во дворах многоквартирных жилых домов, отработке частных секторов районов города, в том числе окраин и дачных массивов.

