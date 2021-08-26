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Более 30 пьяных водителей выявили за два дня в ВКО

26 Августа 2021 20:13
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Более 30 пьяных водителей выявили за два дня в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за два дня ОПМ «Правопорядок» свыше 3 тысяч человек совершили административные правонарушения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что с целью поддержания общественного порядка и пресечения преступлений с 23 августа на территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».

«Одной из ключевых задач проведения данного мероприятия является профилактика совершения повторных правонарушений, оказание социально-правовой помощи, охраны общественного порядка. Вместе с тем, стражами порядка были осуществлены обходы населенных пунктов, крестьянских хозяйств и придорожных кафе, находящихся в близости к трассам», - пояснили в пресс-службе.

Начальник УМПС ДП ВКО Талгат Нуриев дополнил, что с начала проведения ОПМ полицейскими ВКО раскрыто 49 преступлений, изъято 11 единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, в том числе 1 нарезное и 10 гладкоствольных.

Всего за период операции было выявлено 3225 административных правонарушений. Из них 471 фактов связанные с мелким хулиганством, а еще выявлено 700 правонарушений, которые связаны с распитием алкогольных напитков и появление в общественных местах в нетрезвом виде. Кроме того, 36 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.


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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт   #МВД РК  
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