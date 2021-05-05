Более 30 объектов бизнеса нарушили карантин за выходные в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В минувшие первомайские выходные мониторинговые группы по выявлению и пресечению нарушений карантинного режима объектами предпринимательства столицы провели свыше 200 рейдов, охватив 450 заведений. Всего более чем на 30 объектах не соблюдали ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

«В период с 30 апреля по 3 мая 2021 года мониторинговыми группами проведено более 200 рейдов, в которых было охвачено более 450 объектов предпринимательства на предмет соблюдения требования ограничительных и карантинных мер, нарушения выявлены более чем на 30 объектах предпринимательства. В отношении нарушителей сотрудниками полиции составлены рапорта, материалы направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султана для привлечения лиц, допустивших административное правонарушение, к ответственности», - говорится в сообщении департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

По информации членов мониторинговых групп, субъекты предпринимательства допускают такие нарушения, как: несоблюдение режима работы, социальной дистанции, масочного режима, запрета на работу объектов, превышение допустимого количества посетителей и пр.

Так, в районе Есиль за нарушение карантинного режима к адмответственности привлекли караоке-зал «Incognita», гриль-бар «Ray bar», ресторан «Inforno» и ресторан-караоке «Alanya».

В Алматинском районе «Лото» клуб также не соблюдал ограничительные меры, то же самое касается кафе «Rickh», расположенного в Байконурском районе.

Нарушения выявлены на следующих объектах в районе Сарыарка: рестораны «Гаухартас», «Базилик», ночные клубы «Угол 4/1», «Астана рок кафе».

Стоит отметить, что Нур-Султан уже 1,5 месяца находится в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Ежедневно в городе регистрируют до 600 новых случаев заболевания КВИ. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.

На сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения.

В городе для этого создаются все условия: открыты свыше 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ столицы, которые работают с 08:00 до 22:00 часов вечера. Вакцинация проводится бесплатно.