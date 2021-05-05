Более 30 объектов бизнеса нарушили карантин за выходные в столице
«В период с 30 апреля по 3 мая 2021 года мониторинговыми группами проведено более 200 рейдов, в которых было охвачено более 450 объектов предпринимательства на предмет соблюдения требования ограничительных и карантинных мер, нарушения выявлены более чем на 30 объектах предпринимательства. В отношении нарушителей сотрудниками полиции составлены рапорта, материалы направлены в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султана для привлечения лиц, допустивших административное правонарушение, к ответственности», - говорится в сообщении департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.
По информации членов мониторинговых групп, субъекты предпринимательства допускают такие нарушения, как: несоблюдение режима работы, социальной дистанции, масочного режима, запрета на работу объектов, превышение допустимого количества посетителей и пр.
Так, в районе Есиль за нарушение карантинного режима к адмответственности привлекли караоке-зал «Incognita», гриль-бар «Ray bar», ресторан «Inforno» и ресторан-караоке «Alanya».
В Алматинском районе «Лото» клуб также не соблюдал ограничительные меры, то же самое касается кафе «Rickh», расположенного в Байконурском районе.
Нарушения выявлены на следующих объектах в районе Сарыарка: рестораны «Гаухартас», «Базилик», ночные клубы «Угол 4/1», «Астана рок кафе».
Стоит отметить, что Нур-Султан уже 1,5 месяца находится в «красной» зоне по оценке эпидобстановки. Ежедневно в городе регистрируют до 600 новых случаев заболевания КВИ. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, жители и гости города, а также субъекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы, не игнорировать рекомендации врачей и эпидемиологов.
На сегодня единственным действенным способом борьбы с опасным вирусом является выработка коллективного иммунитета, что возможно при условии массовой вакцинации населения.
В городе для этого создаются все условия: открыты свыше 100 прививочных пунктов в учреждениях ПМСП и крупных ТРЦ столицы, которые работают с 08:00 до 22:00 часов вечера. Вакцинация проводится бесплатно.