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    21:16, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Более 30 новых автобусов вышли на маршруты Караганды

    автобусы Караганды
    Фото: автобусный парк №3

    В Караганде продолжается обновление общественного транспорта. На линию вышли 34 новых автобуса автопарка № 3. Они будут обслуживать маршруты №№ 40, 43, 53 и 118э, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Автобусы вместимостью до 80 человек произведены на Саранском автозаводе QazTehna. Предусмотрены удобства для перевозки инвалидов-колясочников. Названия остановок транслируются на электронном табло.

    автобусы Караганды
    Фото: автобусный парк №3

     

    До конца этого года автопарк № 3 приобретёт 96 автобусов. Шестьдесят - на городские маршруты, 34 из которых уже вышли на линию. Остальные 36 направят на обслуживание пригорода. Маршруты решили распределить по цвету: городские автобусы – зеленые, а пригородные будут синими.

     

     

    Теги:
    Транспорт Карагандинская область Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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