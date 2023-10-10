Более 30 новых автобусов вышли на маршруты Караганды

В Караганде продолжается обновление общественного транспорта. На линию вышли 34 новых автобуса автопарка № 3. Они будут обслуживать маршруты №№ 40, 43, 53 и 118э, передает корреспондент агентства Kazinform.

Автобусы вместимостью до 80 человек произведены на Саранском автозаводе QazTehna. Предусмотрены удобства для перевозки инвалидов-колясочников. Названия остановок транслируются на электронном табло.

Фото: автобусный парк №3

До конца этого года автопарк № 3 приобретёт 96 автобусов. Шестьдесят - на городские маршруты, 34 из которых уже вышли на линию. Остальные 36 направят на обслуживание пригорода. Маршруты решили распределить по цвету: городские автобусы – зеленые, а пригородные будут синими.