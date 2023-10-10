21:16, 09 Октябрь 2023 | GMT +6
Более 30 новых автобусов вышли на маршруты Караганды
В Караганде продолжается обновление общественного транспорта. На линию вышли 34 новых автобуса автопарка № 3. Они будут обслуживать маршруты №№ 40, 43, 53 и 118э, передает корреспондент агентства Kazinform.
Автобусы вместимостью до 80 человек произведены на Саранском автозаводе QazTehna. Предусмотрены удобства для перевозки инвалидов-колясочников. Названия остановок транслируются на электронном табло.
До конца этого года автопарк № 3 приобретёт 96 автобусов. Шестьдесят - на городские маршруты, 34 из которых уже вышли на линию. Остальные 36 направят на обслуживание пригорода. Маршруты решили распределить по цвету: городские автобусы – зеленые, а пригородные будут синими.