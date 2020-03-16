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Более 30 населенных пунктов попадают в зону подтопления в Атырауской области

16 Марта 2020 00:33
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Более 30 населенных пунктов попадают в зону подтопления в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 34 населенных пункта попадают в зону подтопления в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как проинформировал руководитель отдела гражданской обороны областного ДЧС Берик Курманалиев, департамент наладил тесное сотрудничество с главными управлениями МЧС по Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областей РФ. В том числе и по получению данных о гидрологическом режиме. Паводок еще впереди: предстоит таяние снега и вскрытие рек ото льда там, где они берут начало. На территории Атырауской области подвержены подтоплению один город, четыре района, 34 населенных пункта, 8474 жилых домов, где проживает 27258 человек. На дорогах республиканского и местного значения имеется 28 опасных участков, общая протяженность которых составляет 166 километров.

Как сообщил Берик Курмангалиев, для предупреждения и ликвидации последствий паводка заготовлены горюче-смазочные материалы в объеме 8 461,1 тонн, 1 947 тонн инертных материалов, около 40 тысяч мешков, 45 палаток и 6358 кроватей с постельными принадлежностями.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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