Более 30 молодых водителей задержали в районе аэропорта в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за выходные в районе аэропорта за различные нарушения задержали более 30 молодых водителей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время ночью на автостоянке международного аэропорта имени Хиуаз Доспановой города Атырау наблюдается массовое скопление молодежи, приезжающей на машинах. Водители устраивают гонки на ведущей в аэропорт трассе, совершают опасные для дорожного движения маневры, повреждают асфальтовое покрытие, используют приборы наружного освещения, не соответствующие конструкции транспортного средства. Зачастую управляют транспортным средством без документов, нарушают правила применения специальных звуковых сигналов. В связи с этим, сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции города Атырау проводится работа по профилактике и пресечению правонарушений», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

За две ночи выявлено и привлечено к административной ответственности более 30 водителей, допустивших правонарушения. Часть привлечена к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 595, ч. 1 ст. 630 и ч. 9 ст. 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и в сокращенном порядке оштрафованы на 17 502 тенге. Часть собранных документов направлена в специализированный суд по административным делам города Атырау для принятия решения», - добавили в ДП.

Работа по выявлению нарушителей в районе аэропорта патрульными полицейскими будет продолжена.