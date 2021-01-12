Более 30 многодетных и малообеспеченных семей отмечают новоселье на родине Абая
КАРАУЫЛ.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане свыше 30 многодетных и малообеспеченных семей из Абайского района отмечают новоселье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.
В ведомстве отметили, что в Абайском районе на основе регионального проекта «Одноэтажный Восток», реализуемого по поручению акима ВКО Даниала Ахметова в рамках государственной программы «Нұрлы жер», завершено строительство 16 двухквартирных домов. 32 квартиры переданы многодетным и малообеспеченным семьям.
Кроме того, отремонтировано и восстановлено 2 многоквартирных жилых дома в селе Караул, которые простаивали много лет. Ключи от 15 квартир вручены малообеспеченным и многодетным семьям в селе.
Всего предоставлено 47 жилых домов многодетным и малообеспеченным семьям. Это общая радость не только владельцев квартир, но и всей общественности Абайского района.
Фото: пресс-служба акима ВКО
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