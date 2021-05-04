Более 30 миллионов тенге взыскали с должников полицейские Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проведении специального мероприятия в Жамбылской области по взысканию долгов с водителей рассказал официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе в регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Должник-2021». Целью акции является обеспечение принципа «нулевой терпимости», неотвратимости наказания за допущенные нарушения, повышение эффективности взыскания наложенных административных штрафов», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Он сообщил, в 2021 году сумма взысканных по материалам составила 17 миллионов 779 тысяч тенге. По постановлениям судебных исполнителей на специализированной стоянке размещено 229 автотранспортных средств должников. Об этом, по словам спикера, рассказал начальник УАП ДП Жамбылской области полковник полиции Мамбет Смаилов.

«Административный штраф подлежит уплате в течение 30 суток со дня вступления постановления в законную силу. В течение десяти дней после истечения срока добровольного исполнения постановления о необходимости уплаты штрафа оно направляется в региональную палату судебных исполнителей, которая наложит арест на имущество, счета, а также ограничит пересечение границы», - напомнил Н. Ораз.