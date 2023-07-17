Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Более 30 мешков мусора собрали в лесопосадке по трассе Караганда – Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
17 Июля 2023, 21:42
Более 30 мешков мусора собрали в лесопосадке по трассе Караганда – Темиртау Фото: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Неравнодушные карагандинцы собрали более 30 мешков мусора в лесопосадке по трассе Караганда – Темиртау. Субботник организовало управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участников акции обеспечили необходимым инвентарём для уборки и транспортом.

Субботник проходил в рамках проекта «Разделяй, сдавай, перерабатывай!».

«Мусор рассортировали в разные мешки. Получилось 14 мешков пластика, 3 – металлических изделий, 6 – со стеклом, 4 – с бумагой, 4 – со смешанным мусором. Всё это сразу же отправилось на переработку, и в скором времени эти отходы превратят во вторсырьё», – сказали организаторы.

После субботника организовали пикник и викторину с экопризами.

Этим летом подобные акции чистоты будут проводить ещё несколько раз.


photo
photo
photo
photo

Карагандинская область   Экология   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно