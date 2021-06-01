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    11:08, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 30 медорганизациям РК присвоен статус «Больница дружелюбного отношения к ребенку»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О реализуемых мерах для улучшения состояния здоровья детей, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для улучшения состояния здоровья детей, а также снижения младенческой смертности реализуются следующие системные меры. Первое, для своевременного выявления заболеваний и нарушений развития охвачено профилактическими осмотрами 4,4 млн. детей; скринингами – более 900 тыс. детей раннего возраста. С целью профилактики охвачено иммунизацией до 90,7% детского населения против 12 инфекционных вакциноуправляемых заболеваний», - сказал Алексей Цой.

    Глава минздрава добавил, что организовано 523 кабинета развития ребенка для консультирования по вопросам ухода за детьми раннего возраста.

    «Бесплатным лекарственным обеспечением в 2020 году было охвачено 877 869 детей с 96 заболеваниями на общую сумму 24 млрд. 787 млн. тенге. По рекомендации ЮНИСЕФ для поддержки грудного вскармливания 33-м медицинским организациям присвоен статус «Больница дружелюбного отношения к ребенку», достигнуто 85,6% охвата детей исключительно грудным вскармливанием», - проинформировал министр.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Правительство РК Общество Минздрав РК
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