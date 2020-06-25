Более 30 масштабных проектов реализуют в Риддере ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ — В городе Риддер Восточно-Казахстанской области по программе «Дорожная карта занятости» реализуются более 30 масштабных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр ВКО.

По информации акимата Риддера, в рамках программы «Дорожная карта занятости» выделены средства - 1 миллиард 2 миллиона 793 тысячи тенге на реализацию 34 проектов по текущему и капитальному ремонту объектов моногорода. В том числе, образования - 10, электроснабжения - 3, благоустройство -5, медико -социальных учреждений - 3, ремонт дороги - 4, в сфере культуры -2, спорта -7.

По данным заместителя директора Центра занятости населения города Риддера Елены Екимовой, создано 390 рабочих мест, в том числе из центра занятости населения - 202. Зарплата для трудоустроенных будет составлять от 85 тысяч тенге. Приступили к реализации 33 проекта, не начата реализация одного проекта в связи с карантином в центре оказания специальных социальных услуг.

«Я очень рада, что получила работу по этой программе. Сейчас делаем средний ремонт здания детско-юношеской спортивной школы. Сама я вот только поступила в вуз, стала студенткой. Теперь появилась возможность заработать за лето. И, конечно же, вдвойне приятно, что в ремонте родного ДЮСШ есть и мой скромный вклад», – делится впечатлениями жительница города Евгения Антропова.

В средней школе № 5 строительные работы уже завершены. По словам директора школы Есильхана Канапьянова, общеобразовательное учебное заведение уже полностью готово к предстоящему учебному году. А вот в средней школе № 2 текущий ремонт идет полным ходом. Стоимость объекта составляет около 40 миллионов тенге.

«60 процентов работ уже сделано. Строители меняют полы, кафель, наша школа начинает на глазах обновляться и преображаться», – отмечает директор школы Айнур Бектурганова.

По словам руководителя ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Риддера» Натальи Мироненко, благодаря реализации государственных программ реконструкции и ремонты социальных объектов проводятся еще эффективнее.

Фото: Инфоцентр ВКО