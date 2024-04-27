Более 30 лет разыскивающийся за изнасилование в Кыргызстане мужчина задержан в Павлодаре

Оперативниками департамента полиции Павлодарской области за два дня установлено местонахождение 11 лиц, которые находились в розыске за совершенные преступления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в ДП, в областном центре задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование.