РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:07, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 30 лет разыскивающийся за изнасилование в Кыргызстане мужчина задержан в Павлодаре

    наручники, задержание
    Фото: Polisia.kz

    Оперативниками департамента полиции Павлодарской области за два дня установлено местонахождение 11 лиц, которые находились в розыске за совершенные преступления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz. 

    Как сообщили в ДП, в областном центре задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование. 

    — В Тюмени Российской Федерации задержан подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск за совершение разбоя в нашем городе, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

    Теги:
    МВД РК Полицейские Закон и право Павлодар Полиция Розыск Павлодарская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!