11:07, 27 Апрель 2024 | GMT +6
Более 30 лет разыскивающийся за изнасилование в Кыргызстане мужчина задержан в Павлодаре
Оперативниками департамента полиции Павлодарской области за два дня установлено местонахождение 11 лиц, которые находились в розыске за совершенные преступления, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в ДП, в областном центре задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование.
— В Тюмени Российской Федерации задержан подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск за совершение разбоя в нашем городе, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.