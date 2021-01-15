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Более 30 культурных проектов планируют реализовать в Алматинской области

15 Января 2021 11:17
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Более 30 культурных проектов планируют реализовать в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в будущем будут реализованы 33 культурных проекта, шесть из которых на республиканском уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из всех проектов 6 пройдут на республиканском, 17 - на областном и 10 - на районном уровнях. Юбилейные даты знаменитых казахстанских личностей мы планируем провести на уровне республики. Среди них мероприятия, посвященные 175- летию Жамбыла Жабаева, 350-летию Жолбарыс би, 315-летию Наурызбай батыра, 90-летию Мукагали Макатаева, 200- летию Тезек торе, а также 30-летию Независимости Республики Казахстан», - сообщил руководитель управления культуры, архивов и документации региона Марлен Кольбаев.

Самыми ожидаемыми и значимыми для области являются ряд культурных проектов к 30-летию независимости страны, реализация которых уже начата. Один из них вновь созданный ансамбль «Акжауын», который готовит музыкальный вечер «Тәуелсіздікке тарту». Руководителем данного коллектива является известный кюйши, мэтр казахского искусства Секен Турысбеков.

Кроме того, идет усиленная подготовка к областному конкурсу «30 новых песен». А также будет запущена акция «Одна страна, одна книга».



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#Алматинская область   #Культура   #Регионы  
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Автор:

Хасан Еспанов

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