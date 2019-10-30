Более 30 краж в 17 населенных пунктах одного района совершила группа воров в ВКО

ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Группу «домушников» задержали полицейские Восточно-Казахстанской области. Преступники украли имущество сельчан на сумму более 3,4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Сотрудниками отделения криминальной полиции ОП Глубоковского района задержаны трое жителей Усть-Каменогорска, специализировавшиеся на кражах с подворий сельчан.

Злоумышленники путем выдавливания пластиковых окон, взломов навесного замка или же, воспользовавшись отсутствием каких-либо препятствий, незаконно проникали в хозпостройки (гаражи, бани).

На данный момент установлено причастность задержанных к 32 подобным фактам краж. Преступления были совершены в 17 населенных пунктах Глубоковского района.

Добычей злоумышленников чаще всего становились электроинструменты. Общий нанесенный ущерб превышает 3,4 млн тенге.

Следствие продолжается. Подозреваемые взяты под стражу.