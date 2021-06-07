Более 30 конкурсов для преподавателей включили в Перечень олимпиад МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олимпиадные задания будут учитывать уровни международных исследований PISA, TIMMS, PIRLS. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Перечне (олимпиад, прим. ред.) имеются конкурсы по IT – компетенциям, ораторскому искусству и музыкальной импровизации, конкурсы музыкантов, художников, театрального искусства, хореографического, технического творчества, фестиваля детского кино, также конкурсы профессионального мастерства и спортивных соревнований», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в Перечень включены 33 олимпиады и конкурсы для педагогов, результаты которых будут учитываться при аттестации педагогов на присвоение квалификации.

«Прозрачность, академическая честность, равные условия для участников и честные результаты будут обеспечены за счет автоматизации проведения соревнований. Кроме того, если будут выявлены факты нарушения организаторами этих мероприятий принципов академической честности, законности, прозрачности, объективности, бесплатного проведения, то олимпиада или конкурс будут исключаться из Перечня», - отметила вице-министр.

«Те же самые принципы и критерии будут условиями для включения в Перечень новых мероприятий. Таким образом, министерство намеревается поднять качество и эффективность проводимых в стране конкурсов и олимпиад», - заключила Ш. Каринова.

Ранее вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о механизме проведения школьных олимпиад, а также прокомментировала проведение платных олимпиад частными организациями.