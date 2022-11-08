Более 30 коллекторских агентств исключили из реестра в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан блок законодательных поправок, направленных на ужесточение регулирования коллекторской деятельности. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году Агентством проведены внеплановые проверки 25 коллекторских агентств, на долю которых приходится более 75% от общего объема уступленной задолженности по кредитам. По итогам проверок Агентством в отношении коллекторских агентств применено 20 письменных предписаний, 2 письменных предупреждения, наложено 91 административное взыскание на общую сумму 42,2 млн тенге, уволено 15 сотрудников коллекторских агентств. За девять месяцев 2022 года 31 коллекторское агентство было исключено из реестра по результатам осуществления контрольных и надзорных функций Агентства», - говорится в ответе Нурлана Абдрахманова на запрос депутатов Мажилиса.

Он также сообщил, что Агентством по итогам проведенных проверок выявленных нарушений и жалоб граждан разработан блок законодательных поправок, направленных на ужесточение регулирования коллекторской деятельности. Письмом Агентства 39-2-01/1 от 4 июля 2022 года вышеуказанные поправки внесены в Мажилис для рассмотрения в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан».

«Данные поправки предусматривают: создание условий для добросовестной конкуренции путем введения запрета на аффилированность коллекторских агентств между собой и на заключение договоров о взыскании задолженности с аффилированными кредиторами; недопущение неправомерных действий коллекторских агентств и сокращение возможностей для обхода коллекторскими агентствами законодательных ограничений путем введения запрета на заключение договоров о сотрудничестве с частными судебными исполнителями и совмещение деятельности руководителей и работников коллекторских агентств в других коллекторских агентствах; ужесточение квалификационных требований в части деловой репутации руководящих работников коллекторских агентств; расширение перечня оснований для исключения коллекторского агентства из реестра», - пояснил Нурлан Абдрахманов.