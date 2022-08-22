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    12:17, 22 Август 2022 | GMT +6

    Более 30 кг марихуаны изъяли у пенсионера в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 33 кг марихуаны изъяли у 67-летнего павлодарца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности управления полиции города Павлодара по подозрению в сбыте и хранении наркотиков задержан 67-летний горожанин, который водворен в изолятор временного содержания.

    «У задержанного по месту жительства изъяты наркотические средства: марихуана более 33 кг и гашиш – 3,3 кг. Проводятся досудебное расследование по статье 297 части 3 УК Республики Казахстан, все необходимые следственные мероприятия», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В этом году в регионе выявлено 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них – 47 фактов, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.



    Фото: polisia.kz







    Теги:
    Павлодарская область Борьба с наркотиками МВД РК Павлодар Закон и право
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