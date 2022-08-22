Более 30 кг марихуаны изъяли у пенсионера в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 33 кг марихуаны изъяли у 67-летнего павлодарца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно розыскных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности управления полиции города Павлодара по подозрению в сбыте и хранении наркотиков задержан 67-летний горожанин, который водворен в изолятор временного содержания.

«У задержанного по месту жительства изъяты наркотические средства: марихуана более 33 кг и гашиш – 3,3 кг. Проводятся досудебное расследование по статье 297 части 3 УК Республики Казахстан, все необходимые следственные мероприятия», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В этом году в регионе выявлено 59 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из них – 47 фактов, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.









Фото: polisia.kz



















