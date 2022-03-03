Более 30 казахстанских школьников примут участие в соревнованиях по робототехнике в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 30 казахстанских школьников выиграли поездку в США по итогам национального финала международного чемпионата по робототехнике FIRST. Все они являются обладателями статуса FIRST Alumni, который дает возможность получить грант и стипендию для обучения в одном из 200 престижных университетов мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

В конкурсе приняли участие более 700 школьников из всех регионов Казахстана. В результате четыре участника получили образовательные гранты Suleyman Demirel University. Кроме того, 10 команд, принявших участие в чемпионате, отправятся на соревнования FIRST в Москву, 6 – в Красноярск.

«В этом году участники выполняли задания по теме «Грузовые перевозки». Поэтому школьники демонстрировали свои разработки - роботов, которые перевозят небольшие грузы, сортируют товары и обходят препятствия.

По итогам чемпионата поездку в США выиграли четыре команды. Еще четыре школьника из Алматы, Семея и Туркестанской области выиграли образовательные гранты. Хочу отметить школьников, которые приехали на чемпионат из небольших сел и городов страны. До этого мы проводили тренинги и конкурсы по робототехнике для школьников и учителей в Туркестане, Кызылординской

Помимо школьников, награды FIRST получили еще шесть учителей в номинации Best Mentor Award. Одна из обладательниц этой премии Асем Касым преподает информатику и спортивную робототехнику в Карагандинской областной специализированной школе-интернате для одаренных детей «Дарын».

Отметим, что FIRST входит в перечень олимпиад, рекомендованных к участию школьникам и учителям Министерством образования и науки РК. Ежегодно под эгидой FIRST проводятся различные соревнования для детей от 6 до 18 лет. Каждый конкурс отличается тематикой и сложностью задач. Задачи привязаны к реальным мировым вызовам – автоматизации промышленности, добыче полезных ископаемых, переработке мусора, освоению космоса, биомедицине и другим важным темам.