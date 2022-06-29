29 Июня 2022 17:39

Более 30% казахстанцев не могут служить в армии по состоянию здоровья - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить казахстанским школьникам своевременные профилактические осмотры попросил депутат Мажилиса Бауржан Сартбаев. С соответствующим запросом он обратился к заместителю Премьер-Министра РК Ералы Тугжанову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно в ряды казахстанской армии подлежат призыву до 35 тыс. молодых людей. Из них по состоянию здоровья служить не могут более 30%. Большая часть патологий выявляется у них еще в школе. О здоровье подрастающего поколения говорят неутешительные данные ежемесячных профилактических медицинских осмотров», - сказал депутат Мажилиса, озвучивая депзапрос.

По словам мажилисмена, за последние два года количество детей с заболеваниями органов зрения увеличилось в три раза, психоневрологические патологии в 2,7 раз, заболевания позвоночника в 2,4 раза. Многие заболевания диагностируются во время военно-врачебной экспертизы впервые.

«Все эти болезни имеют вполне понятную природу: интенсивный учебный процесс, дефекты в организации питания, низкая физическая активность детей. Все эти факторы поддаются коррекции при правильной организации жизнедеятельности школьников. Изучая международный опыт, мы видим, что для ряда стран существует практика отдельных программ по воспитанию здорового призывника с раннего детства», - добавил он.

«Наши же ответственные министерства, напротив, сокращают часы физической культуры, убирают традиционную систему оценки физической подготовки школьников. Тоже самое можно сказать и о начальной военной подготовке, о полевых сборах, которые проводятся в городе. Эти вопросы депутаты неоднократно поднимали на разных площадках. Откуда при таком отношении мы возьмем здоровых подростков, готовых защищать Родину и пополнять ряды силовых органов страны?», - задался вопросом Б. Сартбаев.

Депутат предложил обеспечить своевременные профилактические осмотры школьников, независимо от места проживания (в сельских регионах посредством передвижных диагностических комплексов). Также необходимо провести анализ полученных в ходе медицинских осмотров данных о здоровье школьников и принять меры по их оздоровлению. Они должны включать в себя рекомендации по нормам нагрузки и ограничению влияния ИКТ.

Депутат попросил пересмотреть типовые учебные планы в части увеличения часов физической культуры и иных форматов активности школьников, вернуть традиционную систему оценок для предмета физкультуры, увеличить количество часов и поднять статус предмета начальной военной подготовки; обеспечить контроль за соблюдением стандартов питания в школах и рассмотреть возможность обеспечения бесплатным горячим питанием школьников, независимо от их социального статуса.