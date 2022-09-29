Более 30 казахстанцев-миротворцев отслужили в Западной Сахаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ротация офицеров Вооруженных сил РК произведена в рамках участия в миротворческой миссии ООН. В течение года казахстанские военнослужащие подполковник Аскар Мухамедрысулы и майор Бахтияр Батталов будут нести службу в качестве военных наблюдателей в Западной Сахаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В настоящее время здесь уже проходят службу четыре офицера Вооруженных сил РК, направленных весной 2022 года. Всего с 2014 года в миротворческой миссии ООН в Западной Сахаре приняли участие более тридцати казахстанских военнослужащих.

Согласно действующему порядку кандидаты прошли отбор в рамках Вооруженных сил страны, медицинскую комиссию, сдали необходимые тесты. Также до отправки в Африку Аскар Мухамедрысулы и майор Бахтияр Батталов окончили курсы военных наблюдателей и штабных офицеров ООН за рубежом.

В настоящее время военнослужащие прибыли в город Эль-Аюн, где находится штаб миссии ООН в Западной Сахаре. После ряда подготовительных мероприятий они приступят к исполнению своих служебных обязанностей.

В зоне ответственности военных наблюдателей - патрулирование местности и представление результатов мониторинга руководству миссии.

Направление военнослужащих в миротворческие миссии ООН способствует приобретению необходимого опыта прохождения службы в сложных условиях и последовательному совершенствованию боевой подготовки Вооруженных сил страны.





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