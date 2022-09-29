Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Более 30 казахстанцев-миротворцев отслужили в Западной Сахаре

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Сентября 2022, 12:15
Более 30 казахстанцев-миротворцев отслужили в Западной Сахаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ротация офицеров Вооруженных сил РК произведена в рамках участия в миротворческой миссии ООН. В течение года казахстанские военнослужащие подполковник Аскар Мухамедрысулы и майор Бахтияр Батталов будут нести службу в качестве военных наблюдателей в Западной Сахаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В настоящее время здесь уже проходят службу четыре офицера Вооруженных сил РК, направленных весной 2022 года. Всего с 2014 года в миротворческой миссии ООН в Западной Сахаре приняли участие более тридцати казахстанских военнослужащих.

Согласно действующему порядку кандидаты прошли отбор в рамках Вооруженных сил страны, медицинскую комиссию, сдали необходимые тесты. Также до отправки в Африку Аскар Мухамедрысулы и майор Бахтияр Батталов окончили курсы военных наблюдателей и штабных офицеров ООН за рубежом.

В настоящее время военнослужащие прибыли в город Эль-Аюн, где находится штаб миссии ООН в Западной Сахаре. После ряда подготовительных мероприятий они приступят к исполнению своих служебных обязанностей.

В зоне ответственности военных наблюдателей - патрулирование местности и представление результатов мониторинга руководству миссии.

Направление военнослужащих в миротворческие миссии ООН способствует приобретению необходимого опыта прохождения службы в сложных условиях и последовательному совершенствованию боевой подготовки Вооруженных сил страны.

photo

photo



Фото: gov.kz




ООН   Армия   Африка   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС