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Более 30 иностранцев незаконно работали в Атырауской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Февраля 2023, 18:09
Более 30 иностранцев незаконно работали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 20 по 28 февраля на территории Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Совместно с отделом миграционной службы управления полиции Атырау и участковыми инспекторами местной полицейской службы проведены проверки иностранных граждан, незаконно работающих на территории города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате проверочных работ на объектах строительства, проводимых на территории города, был выявлен 31 иностранец. Также в мясных павильонах, местах приготовления закусок и киосках по продаже овощей и фруктов были выявлены иностранные граждане, которые незаконно осуществляли деятельность. В отношении иностранных граждан, незаконно работающих на территории Казахстана составлены административные протоколы по ч. 5 статьи 517 КоАП РК, собранные документы направлены в суд.


Атырауская область   МВД РК   мигранты  
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