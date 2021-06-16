Более 30 гастарбайтеров-нелегалов задержаны на стройке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 30 нелегальных трудовых мигрантов из Узбекистана задержали на стройке в Алматы, передает корреспондент МИА Казинформ.

Мигранты выявлены на строительном объекте в Алатауском районе города. Документов личности при себе иностранцы не имели, в связи с этим были водворены в приемник-распределитель департамента полиции.

«Каждого из задержанных, после установления их личности, мы проверим на причастность к каким-либо правонарушениям и преступлениям на территории нашего города. Далее они будут привлечены к административной ответственности и депортированы из Казахстана. К слову, минувшим днем совместно с Консульством Республики Узбекистан в городе Алматы организовано возвращение на родину 16 граждан Узбекистана, ранее по решению суда выдворенных за пределы Казахстана»,- информировал начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

Спикер также напомнил, что в ходе операции «Мигрант» к административной ответственности привлечено 1 785 нарушителей миграционного законодательства, 1 262 из них - иностранные граждане. Выдворено за пределы РК 102 иностранца, девять из них в гражданско-процессуальном порядке.

«Вместе с тем, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК к ответственности привлечено 467 принимающих лиц. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК оштрафовано 56 работодателей. Кроме того, в период отработки выявлено три факта организации канала незаконной миграции», - отметил Асхат Бутунчинов.