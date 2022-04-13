Более 30 фактов завышения цен в госзакупках выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пресекли факт неэффективного использования 600 млн тенге бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, по результатам мониторинга системы государственных закупок выявили 32 факта завышения планируемых закупочных цен.

В качестве примера в антикоррупционной службе привели закупку областного центра фтизиопульмонологии. Госучреждение отказалось от 100 тыс респираторов на 150 млн тенге. При этом медианная цена за одно средство индивидуальной защиты составляет 493 тенге.

«В режиме онлайн аналитики департамента выявляют коррупционные риски при проведении государственных закупок. Основное преимущество портала «Единое окно закупок» в том, что оно в автоматическом режиме показывает, насколько завышены цены у заказчиков, по сравнению с другими регионами. Берется небольшой «коридор» средних цен. В рекомендательных письмах мы отражаем выгрузку из окна, чтобы заказчику было понятно, какая цена наименьшая, а какая завышена», - пояснил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы Н. Жахин.

Он добавил, что часто встречаются ошибочно вбитые данные.

«Петропавловский центр социальной адаптации планировал закупить один килограмм макарон на 17,7 млн тенге. В результате вмешательства антикоррупционной службы принято решение купить рожки на 23 250 тенге при цене 250 тенге за килограмм. Пресечено неэффективное расходование бюджетных средств в аппарате акима Айсаринского сельского округа Акжарского района на сумму 48,1 млн тенге. Госорган на будущий отопительный сезон планировал закупить 52 тонны угля по цене 933 тыс тенге за тонну», - сказал Н. Жахин.