Более 30 елей похитили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в рамках ОПМ «Браконьер» пресечена кража 34 кустов елей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в Риддере сотрудниками природоохранной полиции при проведении рейдовых мероприятий были задержаны 4 жителя города Нур-Султана, которые без соответствующих документов выкопали деревья породы сибирская ель.

Как выяснилось, один из подозреваемых является 53-летним жителем Риддера, который и организовал выкопку елей без соответствующих документов и пытался продать их жителям столицы.

«По указанному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 2 УК РК. Все лица установлены, вещественные доказательства изъяты, устанавливается сумма причиненного ущерба», - отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.