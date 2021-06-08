Более 30 единиц незаконно хранившегося оружия изъяли у жителей Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 133 владельца оружия в Павлодарской области нарушили порядок хранения гражданского оружия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские Щербактинского района изъяли у местного жителя незарегистрированный револьвер, а в Железинском районе, на пограничном посту, при досмотре автомашины «Мерседес-Бенс» в салоне обнаружен и изъят электрошокер марки Police. Аналогичный электрошокер изъят у водителя автомашины Toyota Corolla», – рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции Павлодарской области Нуржан Танатаров. - В Щербактинском районе при досмотре в салоне автомашины Lexus RX -300 изъят фонарик-электрошокер. В Актогайском районе выявили факт незаконно хранящегося гладкоствольного одноствольного огнестрельного оружия калибра 16 миллиметров марки «ИЖ-К» без разрешительных документов у сельчанина».

По всем фактам нарушений назначены криминалистические и баллистические исследования, добавили в правоохранительных органах. Чтобы предотвратить преступления с применением оружия и взрывчатки, в Павлодарской области с 17 мая по 17 июня продолжается полицейская операция «Кару».

За это время стражи порядка изъяли больше 30 единиц незаконно хранящегося гладкоствольного оружия. Полиция главным образом обращала внимание на соблюдение условий хранения оружия и наличие разрешительных документов.

«Одним из самых распространённых нарушений стало нарушение порядка хранения гражданского оружия. Этим правилом пренебрегли 133 владельца оружия. Они привлечены к административной ответственности, - дополнили в пресс-службе ДП региона. - К примеру, при проверке у некоторых владельцев оружия не работала сигнализация, установленная в сейфах по хранению гражданского оружия. Теперь им придётся заплатить штраф в размере десяти месячных расчётных показателей (29 170 тенге - Казинформ)».