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    16:25, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 30 единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия изъято у жителей ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточно-Казахстанской области изъяли у жителей более 30 единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба департамента полиции ВКО, в регионе с 17 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятия «Оружие». Его цель – изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. За две недели сотрудники полиции изъяли 3 пистолета, 4 обреза и 25 гладкоствольных ружья, более 150 патронов. Проверки велись не только в городах, но и в крестьянских хозяйствах и на пастбищных участках.

    «Например, в одном из крестьянских хозяйств Катон-Карагайского района найдено незарегистрированное ружье марки «ТОЗ». Также оперативные уполномоченные обнаружили у 36-летнего пасечника в Кокпектинском районе ружье и боеприпасы, спрятанные под ульем. Сейчас все изъятое оружие проверяется по криминалистическому учету, началось досудебное расследование», – говорится в сообщении.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
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