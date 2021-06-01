Более 30 единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия изъято у жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточно-Казахстанской области изъяли у жителей более 30 единиц незаконно хранившегося огнестрельного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба департамента полиции ВКО, в регионе с 17 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятия «Оружие». Его цель – изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. За две недели сотрудники полиции изъяли 3 пистолета, 4 обреза и 25 гладкоствольных ружья, более 150 патронов. Проверки велись не только в городах, но и в крестьянских хозяйствах и на пастбищных участках.

«Например, в одном из крестьянских хозяйств Катон-Карагайского района найдено незарегистрированное ружье марки «ТОЗ». Также оперативные уполномоченные обнаружили у 36-летнего пасечника в Кокпектинском районе ружье и боеприпасы, спрятанные под ульем. Сейчас все изъятое оружие проверяется по криминалистическому учету, началось досудебное расследование», – говорится в сообщении.