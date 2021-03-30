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    20:44, 29 Март 2021 | GMT +6

    Более 30 дворовых территорий подтопило в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проливные дожди на территории жамбылского региона и неочищенные арыки привели к подтоплениям в населенных пунктах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы ДЧС Жамбылской области, в течение трех дней, с 27 по 29 марта, в областном центре произошел ряд подтоплений дворовых территорий. Причинами специалисты ДЧС называют осадки в виде дождя и неочищенные арыки.

    «27 марта в Таразе произошло подтопление четырёх дворовых территорий. Уровень воды поднялся до 20 см. Силами ДЧС и местных исполнительных органов - 21 человек, 5 единиц техники и 2 мотопомпы - проведены работы по откачке воды и устройству водоотводного канала. Всего откачано 37 кубометров воды. Угрозы подтопления жилых домов не было. 28 - 29 марта подтопило 17 дворовых территорий до уровня 10 - 15 см. Работы ведутся силами сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов. Задействовано 39 человек, 9 единиц техники и 9 мотопомп. В настоящее время угрозы жилым домам не наблюдается», - пояснили в ведомстве.

    В Жуалынском районе из-за обильных дождей произошло формирование склоновых стоков, в результате произошло подтопление трех дворовых территорий в селе Коныртобе, в селе Майбулак подтопило дворовые территория в пяти домах. Вода с дворовых территорий самостоятельно стекла по имеющейся арычной системе. Угрозы дальнейшего подтопления нет, заверили в ДЧС области.

    Помимо этого, в Жуалынском районе в двух километрах от села Журымбай около двух часов ночи сотрудники ДЧС вытащили из грязевой массы застрявшую легковую автомашину и эвакуировали в пожарную часть одного человека. В медицинской помощи он не нуждался.

    В Байзакском районе, в селе Сарыкемер, произошло подтопление пяти дворовых территорий. Уровень воды составил 18 - 20 см. Угрозы подтопления жилых домов нет. Произведены работы по откачке воды, расчистке и укреплению арычной сети силами ДЧС и местных исполнительных органов, было задействовано 22 человека , 6 единиц техники и четыре мотопомпы.

    Всего по Жамбылской области подтопило более 30 дворовых территорий.

    Департамент по ЧС Жамбылской области настоятельно просит жителей области и города Тараза очистить арыки.


    Теги:
    Погода Жамбылская область Происшествия
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