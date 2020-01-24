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Более 30 человек за сутки эвакуировали из снежных заносов в СКО

24 Января 2020 14:55
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Более 30 человек за сутки эвакуировали из снежных заносов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям по Северо-Казахстанской области рассказали об оперативной обстановке на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В регионе уже несколько дней бушует непогода. Игнорируя штормовые предупреждения и информацию о закрытии дорог, люди выезжают за пределы населенных пунктов и оказываются заложниками природной стихии. Буквально вчера ведомство сообщало о 63 эвакуированных.

По информации пресс-службы департамента, за 23-24 января на дорогах в Мамлютском, Айыртауском, Шал акына и им.Г.Мусрепова районов из снежных заносов вызволили 12 автомобилей с 31 пассажиром.

«Погибших и пострадавших нет. Проводятся работы по расчистке дорог, осложнённые погодными условиями. В регионе не прекращается метель», - сообщили в пресс-службе.

В Айыртауском, им.Г.Мусрепова,Тимирязевском и Шал акына районах с 18 часов 22 января закрыты по всем направлениям автодороги областного значения.

С 20:45 часов 23 января ограничено движение для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы», от села Чистополье района им.Г.Мусрепова до границы Акмолинской области.

С 23 января круглосуточно работает оперативный штаб. В него входят представители управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог области, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, местной полицейской службы, департамента по чрезвычайным ситуациям, филиала РГП «Казгидромет» и Казавтожола.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Транспорт,
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Автор:

Олеся Жуковень

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