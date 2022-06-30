30 Июня 2022 09:59

Более 30 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки 34 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 13,

в городе Алматы - 21.

Всего в стране выздоровело 1 292 362 человека от COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 137 случаев коронавируса.