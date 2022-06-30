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30 Июня 2022 09:59
Более 30 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за прошедшие сутки 34 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 13,
в городе Алматы - 21.
Всего в стране выздоровело 1 292 362 человека от COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 137 случаев коронавируса.
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