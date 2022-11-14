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Более 30 человек в РК ежегодно погибает от отравления газом

14 Ноября 2022, 13:39
Более 30 человек в РК ежегодно погибает от отравления газом
14 Ноября 2022, 13:39

Более 30 человек в РК ежегодно погибает от отравления газом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков озвучил проблемные вопросы использования населением бытового газа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий проблемный вопрос в отопительный период - использование бытового газа. Зачастую, неправильное использование и хранение газовых баллонов в одной квартире приводит к риску гибели людей всего подъезда», - сказал Марат Кульдиков на брифинге в СЦК.

По его словам, согласно данным, ежегодно по стране от отравления природным и сжиженным газом погибает свыше 30 человек, а взрывы и хлопки газобаллонных установок приводят к групповой гибели людей

«Ситуация осложнена тем, что граждане используют старые и просроченные баллоны. И большая часть потребителей привычно заправляет свои баллоны на ближайших автозаправочных станциях», - отметил спикер.

«Однако МЧС обращает внимание населения, что по закону заправка бытовых баллонов на автозаправочных станциях запрещена, и является нарушением требований по безопасности объектов систем газоснабжения», - добавил вице-министр.


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