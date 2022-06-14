14 Июня 2022 16:05

Более 30 человек спасли при пожаре в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - При возгорании в многоэтажке пожарные города Семея спасли 16 детей, 15 взрослых и эвакуировали 50 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В девятиэтажном доме по улице Физкультурная в городе Семее произошел пожар. На шестом этаже в квартире загорелась мебель, личные вещи.

Прибыв оперативно на место происшествия, и развернув автолестницу до 6-го этажа, пожарные спасли двух детей, 2006 и 2008 года рождения, из сильно задымленного жилого помещения. С признаками отравления продуктами горения они были доставлены в медучреждение. Еще 31 житель, 14 из которых - дети спасены пожарными по лестничному маршу.

Хозяйка квартиры, 1980 года рождения, которая пыталась помочь своим детям, получила ожоги и была госпитализирована в больницу. Также сотрудниками службы пожаротушения эвакуировано 50 человек из опасной зоны, из них 15 детей. Огонь ликвидирован на площади 32 кв.м. Всего в тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.



