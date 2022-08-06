6 Августа 2022 09:47

Более 30 человек с COVID-19 - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане лечение от КВИ продолжают получать 28 469 человек (–28 157+ и 312 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 27 003 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 34 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.