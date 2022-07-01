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Более 30 человек пропали без вести и 14 погибли из-за оползня в Индии

Автор:  
Рустем Кожыбаев
1 Июля 2022, 16:23
Более 30 человек пропали без вести и 14 погибли из-за оползня в Индии

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Проливной дождь, продолжавшийся несколько недель, вызвал оползень на северо-востоке Индии, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек и более 30 пропали без вести, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

Сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия, полиция и местные жители оказывают помощь пострадавшим, которые были погребены под обломками в городе Нони, недалеко от Импхала, столицы штата Манипур.

По данным местных властей, семеро из погибших были военнослужащими территориальной армии. Среди пропавших без вести числятся пять сотрудников индийской железной дороги.

В районе природного бедствия строится железнодорожное сооружение, где армейский персонал обеспечивал безопасность железнодорожных чиновников от повстанцев, борющихся за независимость своей этнической группы.

Непрерывные дожди в течение последних трех недель посеяли хаос на северо-востоке Индии, где находятся восемь штатов и проживает 45 млн человек.

По некоторым оценкам с 17 мая в результате сильных ливней и оползней в индийских штатах Ассам, Манипур, Трипура и Сикким погибло в общей сложности около 200 человек, в Бангладеше – 42. Сотни тысяч людей были вынуждены эвакуироваться.


Фото: abcnews.go.com


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