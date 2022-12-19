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Более 30 человек пострадали во время перелета из Финикса на Гавайи из-за турбулентности

19 Декабря 2022, 09:55
Более 30 человек пострадали во время перелета из Финикса на Гавайи из-за турбулентности

ТАСС. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 36 человек пострадали, когда самолет Airbus А330 авиакомпании Hawaiian Airlines в воскресенье попал в зону турбулентности по пути из Финикса (штат Аризона) в Гонолулу (штат Гавайи). Об этом сообщил телеканал CNN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 20 пострадавших были доставлены в отделение неотложной помощи, среди них есть 14-месячный ребенок. Не менее 11 пассажиров получили серьезные травмы, указывает Служба неотложной медицинской помощи Гонолулу.

«Нескольким пассажирам и членам экипажа была оказана медицинская помощь в аэропорту из-за легких травм, в то время как некоторые [пассажиры] были немедленно доставлены в местные больницы для дальнейшего лечения», - сообщает авиакомпания на своей странице в Twitter.

Турбулентность началась за 30 минут до совершения посадки на Гавайях. По данным Hawaiian Airlines, самолет в 10:50 по местному времени (23:50 мск) благополучно приземлился в аэропорту Гонолулу.


Фото: tass.ru

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