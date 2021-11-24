Более 30 человек пострадали от гололеда в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРВ - В Семее жертвами гололеда стали 33 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что за несколько часов за помощью к врачам обратились с ушибами и травмами 33 человека.

Напомним, что 23 ноября в Семее прошел дождь. Сегодня, 24 ноября улицы и тротуары покрылись льдом. Из-за гололеда у семейских школьников отменены занятия с 0 по 9 классы.







