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Более 30 человек погибли в двух ДТП в Турции

Автор:  
Рустем Кожыбаев
22 Августа 2022, 14:29
Более 30 человек погибли в двух ДТП в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Турецкие власти в воскресенье расследовали две аварии на объектах, где оказывалась помощь пострадавшим, в результате которых погибли 35 человек, среди которых были сотрудники служб экстренного реагирования и полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Первый инцидент произошел на шоссе между городами Газиантеп и Низип, когда пассажирский автобус столкнулся с аварийными бригадами, которые оказывали помощь водителю машины, попавшему в аварию.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, среди 15 погибших были трое пожарных, два специалиста парамедика по оказанию первой медицинской помощи и два журналиста, восемь человек были пассажирами автобуса.

Информационное агентство «Ilhas» сообщило, что двое его журналистов погибли, оказывая помощь людям из аварийного автомобиля, съехавшего с шоссе.

Вторая авария произошла поздно вечером в городе Дерик, где грузовик столкнулся с двумя автомобилями возле заправочной станции. Пока на месте происшествия работали спасатели и собрался народ, другая грузовая машина потеряла управление и врезалась в них. В результате 20 человек погибли и 26 получили ранения. Среди жертв был сотрудник полиции.

Субботние трагедии произошли всего в 250 километрах друг от друга на юге Турции. Страна имеет плохие показатели безопасности дорожного движения. По данным правительства, в прошлом году в дорожно-транспортных происшествиях погибло около 5 362 человека.


Фото: abcnews.go.com

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