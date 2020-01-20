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Более 30 человек эвакуировали из снежных заторов в СКО

20 Января 2020 17:06
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Более 30 человек эвакуировали из снежных заторов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшую неделю произошло 7 снежных заторов. Об этом сообщил на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ситуацию в регионе на прошлой неделе осложняла погода. Четыре раза из-за метели закрывали дороги. Тем не менее некоторые жители региона проигнорировали предупреждение спасателей и выехали за пределы населенных пунктов. В результате заложниками природной стихии стали 37 человек, в том числе 6 детей.

Снежные заносы образовывались в районах им.Г.Мусрепова, Есильском, Айыртауском, М.Жумабаева, Тимирязевском.

«Недавно передали в Тимирязевский район автомобиль «Нива-Бронто» высокой проходимости. Район отдаленный. Здесь часто случаются снежные заторы, населенные пункты остаются без транспортного сообщения. Чтобы экстренно эвакуировать больных или оказать срочную помощь, привлекается этот автомобиль. С начала года на ней уже совершили семь выездов», - рассказал Р.Жумагалиев.

В ближайшую неделю, по прогнозам синоптиков, жителям региона не стоит надеяться на улучшение погоды. Ожидаются осадки, метели, усиление ветра. Спасателям рекомендуют обращать внимание на штормовые предупреждения и не планировать дальние поездки.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Погода,
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Автор:

Олеся Жуковень

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