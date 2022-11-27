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Более 30 часов ждут свой вылет пассажиры рейса Астана-Стамбул

27 Ноября 2022, 14:17
Более 30 часов ждут свой вылет пассажиры рейса Астана-Стамбул

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пассажиры самолета авиакомпании Pegasus Airlines уже более 30 часов ожидают вылета по направлению Астана-Стамбул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вылет рейса РС 229 по направлению Астана - Стамбул авиакомпании «Pegasus Airlines» от 26 ноября текущего года (вылет должен был состояться в 03:30 утра - прим. ред.) задерживается на 30 часов по техническим причинам и в связи с истечением времени экипажа», - сообщили в Комитете гражданской авиации.

По данным ведомства, пассажирам задержанного рейса оказали услуги (напитки, горячее питание, размещение в гостинице).

«Главный приоритет в гражданской авиации - безопасность полетов», - добавили в комитете.

Ранее в Комитете гражданской авиации сообщали, что задержка связана с неисправностью дверцы багажного отсека.


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