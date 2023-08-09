Более 30 бригад будут ночью дежурить в Алматы для ликвидации подтоплений

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы заверили, что все подтопления устранены, передает МИА «Казинформ».

«8 августа в Алматы после дождя подтопило несколько участков в Алмалинском и Наурызбайском районах. По данным управления развития коммунальной инфраструктуры города, в целях предупреждения и ликвидации подтоплений задействовано 52 патрульных бригады, 24 мотопомпы и 260 дорожных рабочих. Заготовлено 2450 мешков с песком. Все подтопления устранены.

На ночное дежурство планируется задействовать 34 патрульные бригады, 26 мотопомп и 102 дорожных рабочих», - сообщили в акимате города.

По данным оперативного дежурного по ЧС, обращений граждан по подтоплениям не зафиксировано.

После 19:00 основной поток воды ушел по арычным сетям в нижнюю часть города и по состоянию на 20:00 на территории города вода отсутствует.