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Более 30 автодорожных проектов реализуют в Мангистауской  области

23 Июня 2020 05:17
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Более 30 автодорожных проектов реализуют в Мангистауской  области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области продолжается реконструкция и ремонт дорог местного значения. В этом году будет улучшено состояние 148,9 километров дорог области и реализовано 33 автодорожных проекта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

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«Планируется завершить реконструкцию и ремонт 7 автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет 217,4 км. Дорожники ведут работы на проектах «Реконструкция дороги от пересечения ХГМЗ до пересечения 23, 24, 28 «А» микрорайонов», «Атажолы», «Подъездная дорога к селу Тущыкудук», средний ремонт автомобильных дорог «Форт-Шевченко-Таучик», «Кызан-Акшымырау» и «Кызылсай- Сенек», - говорится в странице министерства в Facebook.

Также продолжаются работы на 6 объектах: «Жынгылды-Шайыр-Шеркала», «Шетпе – Кызан», «Шетпе – Тиген», реконструкция дороги от водосборного канала до паромного комплекса «Курык», реконструкция дороги от водохранилища «МАЭК» до морского порта Курык, а также строительство дороги от поселкаУмирзак до Теплого пляжа. Общая протяжённость проектов составляет 117,7 километров.

Ожидается запуск 12 новых проектов протяженностью 95,2 км по среднему ремонту дорог «Жанаозен-Куланды», «станция Мангышлак - Карьер-400».

В регионе дорожники отремонтируют и подъездные дороги к пионерскому лагерю в селе Онды, к станциям Ералиева, селамШайыр, Жармыш, Сынгырлау, Кызылозен, Таучик и к городу Жанаозен.

По программе «Ауыл – ел бесігі», направленной на повышение качества жизни сельского населения, в селах Бейнеу, Акшукур, Кызылтобе, Баянды, Баскудукбудет построено 46,1 км и отремонтировано 47,4 км дорог.

В рамках программы «Дорожная карта занятости» планируется реализация 30 проектов и трудоустройство 1382 человек.

Напомним, протяженность дорог областного и районного значений в регионе составляет 1928 км. В прошлом году было проложено асфальтовое покрытие на 107,7 км и завершены 4 проекта: «Курык-порт Курык», «Шетпе- Уштаган», «Актау-Форт-Шевченко-месторождение Каламкас» и «Подъезд к селу Онды».

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#Правительство РК   #Транспорт   #Мангистауская область  
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