Более 30 аварий спровоцировали пешеходы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году по вине пешеходов произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в этих ДТП погибли три человека, ранения получили 34 североказахстанца. В семи случаях пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.

В январе полицейские зарегистрировали 460 нарушений со стороны пешеходов. По сравнению с тем же периодом прошлого года число нарушителей уменьшилось на 265. Тем не менее полицейские говорят, что дисциплину пешеходов нельзя назвать высокой.

«Практически все случаи — переход дороги в неустановленном месте. Часто пешеходы забывают осмотреться, чтобы убедиться в отсутствии близко идущего транспорта, пересекают проезжую часть в наушниках и не слышат приближающуюся машину. Забывают, что даже при низкой скорости движения автомобиль не в состоянии остановиться мгновенно, особенно зимой», - сказал старший инспектор по особо важным поручениям Азамат Жамуков.

Пешеходов-нарушителей штрафуют на сумму в два МРП – чуть более пяти тыс. тенге.