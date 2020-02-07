Более 30 аварий спровоцировали пешеходы в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году по вине пешеходов произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в этих ДТП погибли три человека, ранения получили 34 североказахстанца. В семи случаях пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.
В январе полицейские зарегистрировали 460 нарушений со стороны пешеходов. По сравнению с тем же периодом прошлого года число нарушителей уменьшилось на 265. Тем не менее полицейские говорят, что дисциплину пешеходов нельзя назвать высокой.
«Практически все случаи — переход дороги в неустановленном месте. Часто пешеходы забывают осмотреться, чтобы убедиться в отсутствии близко идущего транспорта, пересекают проезжую часть в наушниках и не слышат приближающуюся машину. Забывают, что даже при низкой скорости движения автомобиль не в состоянии остановиться мгновенно, особенно зимой», - сказал старший инспектор по особо важным поручениям Азамат Жамуков.
Пешеходов-нарушителей штрафуют на сумму в два МРП – чуть более пяти тыс. тенге.
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