Более 3 тысяч тонн нефти на сумму свыше полмиллиарда тенге незаконно добывали в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Департамента экономических расследований по Мангистауской области завершено расследование уголовного дела по факту транспортировки, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Следствием установлено, что с августа 2019 года ТОО «SK Petroleum» с месторождения «Северный Карамандыбас» в нефтеналивные базы г.Жанаозен было отгружено в общем количестве 3441,408 тонны сырой нефти.

Согласно заключению специалиста среднерыночная стоимость незаконно добытой сырой нефти ТОО «SK Petroleum» в объеме 3367,056 метрических тонн составила 581 724 571 тенге.

На вышеуказанный объем сырой нефти с санкции суда наложен арест.

В ходе досудебного расследования вина директора ТОО «SK Petroleum» полностью доказана. Деяния виновных лиц квалифицированы по ст.197 ч.4 п.2, ст. 214 ч.2 п.2 УК РК.

20 апреля 2020 года уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.