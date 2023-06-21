АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 3 тысяч семей получат ключи от квартир в СКО в 2023 году. Об этом сообщил аким СКО Айдарбек Сапаров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из важнейших блоков работы – создание комфортных условий жизни для наших граждан. Это обеспечение жильем, развитие инфраструктуры, повышение уровня образования и оказания медицинских услуг, содействие

в трудоустройстве. К сожалению, в прошлом году в регионе не сдали запланированное количество жилья. Мы учли недоработки и приняли возможные меры для решения проблемы. Для завершения строительства и подведение инженерных сетей бюджетных домов выделили дополнительное финансирование», – сказал А.Сапаров.

По его словам, в настоящее время в регионе строятся 36 многоэтажных жилых домов, в том числе 16 коммерческих. План ввода жилья на 2023 год - 300 тысяч квадратных метров. Принимаются все меры, чтобы обеспечить ввод жилья в срок без ущерба качеству строительства. До конца года ключи от квартир получат более 3 тысяч семей. В том числе 702 квартиры будут распределены среди социально-уязвимых слоев населения. Из них 140 получат дети-сироты.

Аким также отметил, что указанных объемов недостаточно. По СКО

в очереди на получение жилья состоят более 20 тысяч человек, из них три четверти в областном центре. Поэтому, объемы строительства жилья будут ежегодно наращиваться.