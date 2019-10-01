Более 3 тысяч сел в РК обеспечены широкополосным доступом к интернету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал о проводимых работах по обеспечению услугами широкополосного доступа к сети Интернет сельских населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручения Главы государства и госпрограммы «Цифровой Казахстан» мы проводим плановые работы по обеспечению услугами широкополосного доступа к сети Интернет сельских населенных пунктов Республики Казахстан. В настоящее время в стране услуги ШПД доступны в 117 городах и 3324 СНП. Они обеспечиваются разными технологиями, в том числе сетями волоконно-оптических линий, 3G и 4G», - сказал Аскар Жумагалиев на заседании Правительства.

Он также сообщил, что в 2018 году Казахстан занял 21-место во всемирном рейтинге по количеству абонентов сотовой связи.

«В Казахстане количество пользователей Интернет в 2018 году составило 81,3% и во всемирном рейтинге Казахстан занял 45-е место. В целях дальнейшего обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет сельских населенных пунктов в 2018-2021 годах планируется строительство волоконно-оптических линий и сетей LTE (4G)», - добавил министр.

Первый этап, по его словам – строительство волоконно-оптических линий.

«Реализация проекта позволит предоставить доступ к высокоскоростному интернету в 1 250 сельских населенных пунктах. По итогам первого полугодия 2019 года волоконно-оптические линии подведены к 83 сельским населенным пунктам (в том числе 85 объектов здравоохранения и 76 объектов образования). До конца 2019 года будут подключены к сети Интернет 685 сел, в 2020 году планируется подключить еще 509 сел. Второй этап - путем развития сети мобильной связи LTE (4G) планируется обеспечить Интернетом 3 143 сел: в 2019 году – 574, в 2020 году – 1 046 и в 2021 году – 1 523», - отметил А. Жумагалиев.