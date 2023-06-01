Более 3 тысяч родителей наказали за ночные гуляния детей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК Асет Оспанов сообщил, что более 3,5 тысячи родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полиция ежегодно за совершение различных правонарушений задерживает 100 тысяч несовершеннолетних. В основном, в ночное время за нахождение без законных представителе й вне жилых помещений и в развлекательных заведениях. За это с начала года к административной ответственности уже привлечено более 31 тысячи родителей. За допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время привлечены к административной ответственности около 800 предпринимателей. Около 2 тысяч безнадзорных подростков доставлены в Центры адаптации несовершеннолетних», – сказал Асет Оспанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, с начала года за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и защите их прав к административной ответственности привлекли более 3,5 тысячи родителей.

Спикер отметил, что организация свободного досуга подростков и приобщение их к занятиям в спортивных секциях и кружках является одним из наиболее эффективных методов ранней профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и обеспечения их безопасности. Основная масса секций и кружков для подростков работают на платной основе, что не совсем доступно для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. МВД на бесплатной основе предоставила возможность более 2 тысячам детей из неблагополучных семей посещать ведомственные спортивные залы «Динамо». Также проводится совместная работа со спортивными организациями, в том числе с Ассоциацией боевых искусств Казахстана.

Асет Оспанов добавил, что в преддверии летнего периода большое значение придается профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В текущем году зарегистрировано более 700 фактов ДТП с участием детей. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, ежегодно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Внимание – дети!», «Безопасная дорога», «Дорога в школу». МВД совместно с органами транспортного контроля проводит проверки автобусов, предназначенных для перевозки детей на предмет соответствия установленным требованиям.

Начальник Управления также напомнил, что количество перевозимых детей в автобусе не должно превышать количества посадочных мест. К перевозкам должны допускаться водители, имеющие стаж работы не менее пяти лет. Перевозка детей автобусами на загородных трассах в период с 22:00 до 06:00, а также в условиях недостаточной видимости не допускается. Заказчик перевозки за 3 суток должен представить официальную заявку: в областное Управление административной полиции при маршруте движения в пределах области; между областями – в Комитет административной полиции МВД. В соответствии с Правилами дорожного движения, выезд двух и более автобусов на загородные автодороги должен в обязательном порядке сопровождаться специальными машинами патрульной полиции.